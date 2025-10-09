Ричмонд
В Таджикистане официально началась программа рабочего визита Путина

Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в Душанбе.

Источник: Комсомольская правда

В Таджикистане официально началась программа рабочего визита президента России Владимира Путина. Политик уже приехал на личном лимузине «Аурус» на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе. Там он встретился c лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что программа Владимира Путина продлится два дня — с 8 по 10 октября. Президент поучаствует в различных мероприятия, а также проведет несколько многосторонних встреч на высшем уровне.

Как известно, в четверг политик посетит второй саммит «Центральная Азия — Россия», а на следующий день примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Все события состоятся в Душанбе.

Помимо этого, у Путина запланированы отдельные переговоры с иностранными лидерами.

Напомним, что до этого визита в Таджикистан Владимир Путин провел совещание с военными в Санкт-Петербурге. Он провел мероприятия прямо в свой день рождения — 7 октября. В ходе него российскому главе доложили детально обстановку в зоне спецоперации.

