На константиновском направлении ликвидирован бывший военнослужащий ВС США Джейсон Катченаго, примкнувший к боевикам «Азова»*, сообщил в четверг Telegram-канал Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников канала, уроженец штата Висконсин Катченаго, в соцсетях заявлявший о намерении отправиться на Украину, прибыл туда лишь весной 2025 года.
Сообщается, что в сентябре наемник был ликвидирован 16 сентября. Его тело было обнаружено южнее Клебан-Быкского водохранилища.
«Если бы он остался дома, то не погиб бы на своем первом задании», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно о ликвидации примкнувшего к «Азову»* наемника из Италии Давида Ди Глерия.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.