Наемника из США Катченаго уничтожили на первом задании под Клебан-Быком

По информации источников, тело иностранного боевика нашли в районе Клебан-Быкского водохранилища.

Источник: Аргументы и факты

На константиновском направлении ликвидирован бывший военнослужащий ВС США Джейсон Катченаго, примкнувший к боевикам «Азова»*, сообщил в четверг Telegram-канал Telegram-канал TrackANaziMerc.

По информации источников канала, уроженец штата Висконсин Катченаго, в соцсетях заявлявший о намерении отправиться на Украину, прибыл туда лишь весной 2025 года.

Сообщается, что в сентябре наемник был ликвидирован 16 сентября. Его тело было обнаружено южнее Клебан-Быкского водохранилища.

«Если бы он остался дома, то не погиб бы на своем первом задании», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о ликвидации примкнувшего к «Азову»* наемника из Италии Давида Ди Глерия.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.