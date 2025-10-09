Ричмонд
Путин и Рахмон начали переговоры в формате тет-а-тет

Президент России находится в Таджикистане с государственным визитом.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе в формате тет-а-тет.

Кремль обнародовал видео, на котором запечатлено, как лидеры двух стран пожимают друг другу руки перед разговором.

В частности, во время беседы Путин назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками, отметив, что отношения государств развиваются позитивно во всех направлениях. Рахмон согласился, что во взаимодействии Москвы и Душанбе наблюдается положительная динамика развития.

Также российский лидер обратил внимание на то, что страны проводят постоянную работу в области безопасности и обороны.

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом (8−10 октября). Ожидается, что он примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
