Путин — Рахмону: Суть отношений Москвы и Душанбе отражается в пышности госвизита

«Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела — с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», — отметил глава государства.
Напомним, Путин сегодня проводит ключевые мероприятия государственного визита в Республику Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение региональной безопасности и экономического сотрудничества.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.