Путин — Рахмону: Суть отношений Москвы и Душанбе отражается в пышности госвизита

Отношения между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан демонстрируют уверенный и яркий рост, что было подчеркнуто торжественностью и размахом государственного визита, которым Душанбе встретил главу российского государства. Президент РФ Владимир Путин, выступая на переговорах со своим таджикистанским визави Эмомали Рахмоном, особо отметил это соответствие.

Источник: Life.ru

«Спасибо вам прежде всего за приглашение посетить Таджикистан с государственным визитом. Это связано с определенной внешней стороной дела — с протокольной, но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствует внешней атрибутике», — отметил глава государства.

Напомним, Путин сегодня проводит ключевые мероприятия государственного визита в Республику Таджикистан. Поездка, начавшаяся вечером 8 октября, направлена на укрепление стратегического партнёрства между Москвой и Душанбе, а также на обсуждение региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

