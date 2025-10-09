Очевидный выбор: Мэр Кишинева Ион Чебан отказался от мандата депутата и останется градоначальником

Мэр Кишинева Ион Чебан откажется от мандата депутата и останется мэром столицы — пишет t.me/mirgagauzia.
Градоначальник, избранный в парламент от блока «Альтернатива», заявил, что чувствует ответственность перед кишинёвцами.
При этом он предупредил, что готов к давлению со стороны центральной власти (включая обыски), которую он обвиняет в попытках дестабилизации работы мэрии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!
Пограничная полиция Молдовы уведомила о том, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES (далее…).
Можно ли в Молдове выступать против евроинтеграции: Что по этому поводу решит Конституционный суд.
Представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в Конституционный суд с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (далее…).
Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.
Сейчас стоимость абонентской платы увеличится более, чем в два раза — с 40 до 90 леев в месяц (далее…).