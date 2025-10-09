Ричмонд
Очевидный выбор: Мэр Кишинева Ион Чебан отказался от мандата депутата и останется градоначальником

Ион Чебан подтвердил, что остаётся на посту мэра Кишинёва [видео]

Источник: Комсомольская правда

Мэр Кишинева Ион Чебан откажется от мандата депутата и останется мэром столицы — пишет t.me/mirgagauzia.

Градоначальник, избранный в парламент от блока «Альтернатива», заявил, что чувствует ответственность перед кишинёвцами.

При этом он предупредил, что готов к давлению со стороны центральной власти (включая обыски), которую он обвиняет в попытках дестабилизации работы мэрии.

