«Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы пошёл поговорить и послушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта», — говорится в публикации.
Финский политик выразил возмущение тем, что Зеленский позволяет себе угрозы в адрес Москвы в тот момент, когда ему предлагают путь к переговорам.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва не может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и Зеленского из-за прекращения переговоров украинской стороной. В Кремле отметили, что Киев не проявляет инициативы в возобновлении диалога, начатого в Стамбуле. Недавно Зеленский вновь сделал заявления, содержащие угрозы в адрес Москвы, в том числе касающиеся возможного применения американского дальнобойного вооружения.
