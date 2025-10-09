Руководитель «Ирмени» получил место в новосибирском заксобрании

Решение о передаче мандата избирательная комиссия региона приняла 9 октября.
Мандат стал вакантным после избрания Александра Карелина представителем законодательной власти Новосибирской области в Совете федерации. Господин Карелин баллотировался по партсписку «Единой России». Господин Бугаков возглавлял седьмую территориальную группу партсписка.
Олег Бугаков является председателем ЗАО племзавод «Ирмень». Он был депутатом предыдущего, седьмого созыва.
