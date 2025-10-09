Путин вручил учителю из Омска награду за её ученика-героя

Накануне в образовательном центре «Сириус» в Сочи прошла торжественная церемония вручения государственных наград. Среди тех, кого лично отметил президент России Владимир Путин, была омичка Татьяна Михайловна Тимкина. Ей вручён знак отличия «За наставничество».
Награда нашла героиню спустя годы: ею был отмечен труд учительницы начальных классов, воспитавшей Николая Сергиенко — кавалера двух орденов Мужества, героя СВО, а ныне замминистра строительства Новгородской области.
Корреспондент omsk.aif.ru пообщался с Татьяной Михайловной, чтобы узнать, каково это — получить награду из рук главы государства, как скромный мальчик Коля стал боевым офицером и в чём секрет учителя, которого помнят и спустя десятилетия.
«Сначала подумала, что это розыгрыш»
Церемония в Сочи стала для Татьяны Тимкиной не только волнительным событием, но и своего рода турпутёвкой. Для педагогического работника, которая последний раз была в Сочи много лет назад, город открылся с новой стороны.
Нас водили на экскурсии, день был расписан с утра до позднего вечера. Побывали на Сталинской даче, на «Мацесте», в морском порту. Город просто не узнать, было интересно посмотреть, как он строится, развивается.
Но кульминацией, конечно, стала сама церемония в новом зале «Сириуса». Учительница признаётся: волновалась сильно, особенно когда готовила ответную речь.
«Всё прошло быстро, — вспоминает она. — Владимир Владимирович, когда прикалывал медальку, предупредил: “Осторожно, там застёжки нет, там иголочки”. И когда награда уже была вручена, я немножко опешила, он спокойно тихонечко подсказал взглядом, чтобы повернуться к фотографам для снимка. Вживую президента видела впервые. Он такой приятный человек, скромный, улыбчивый».
О том, что её представят к награде, Татьяна Михайловна узнала заранее, но поверила в это не сразу: «Я сначала подумала, что это какой-то розыгрыш, потом уже мысли были, что это мошенники».
Взяла за руку и повела
Поводом для награды стал конкретный человек — подполковник Николай Сергиенко. Несмотря на возраст, боевой опыт и высокую должность, он до сих пор с теплом вспоминает свою первую учительницу и считает её наставления краеугольным камнем в своей судьбе.
Мне очень приятно, что мой ученик вырос настоящим героем, проявил себя. Благодаря ему я представлена к этой награде. Я ему говорила: «Коля, у тебя какие педагоги были в военном училище, ещё какие наставники!». А он мне ответил: «Татьяна Михайловна, другого выбора у меня нет. Ведь именно вы нас взяли за руку и повели в мир знаний. Вы нас научили всему».
Коля был из её первого выпуска в лицее № 143 г. Омска. Скромный, спокойный ребёнок со стеснительной улыбкой. Сегодня она с удивлением и гордостью спрашивает его, как он смог стать командиром, проявить такое мужество. А он, по-прежнему скромно, отвечает: «Ну вот так пришлось».
Невидимая нить
Выпускников за 33 года педагогического стажа у Татьяны Михайловны — сотни. Но связь с многими из них не прервалась.
«Они, когда переходили от меня в среднее звено, постоянно ко мне прибегали. В основном, мальчишки. Им говорила: “Сходите куда-нибудь, поиграйте, погуляйте”. А они в свободные минутки ко мне бегут», — с улыбкой вспоминает она.
Ученики дарили ей цветы и конфеты, сбрасываясь с карманных денег. Один из запомнившихся подарков — книга рецептов для микроволновки, которой у педагога на тот момент даже не было. «Несколько лет лежала эта книжка. Потом муж подарил мне её, и я испробовала много рецептов. Вот такие внимательные у меня ребятишки», — с улыбкой вспоминает Татьяна Тимкина.
Истории о своих «детях» Татьяна Михайловна рассказывает, как о близких. Вот Анечка, которая в первом классе молчала и общалась только кивками, а стала логопедом и применяет её методики. А вот артист цирка, мечту которого она поддержала, а не отговаривала, как просили родители. Сейчас он работает в театре в Сочи и очень хотел встретиться с учительницей во время её визита.
Философия Учителя
На вопрос, можно ли по ребёнку в первом классе предугадать его судьбу, Татьяна Михайловна отвечает категорично: «Абсолютно нет. Может быть человек очень спокойный, казалось бы, который не сможет решать серьёзные проблемы, а он вырастает и занимает высокую должность. И наоборот, шебутной такой, неусидчивый становится степенным, чинным, важным».
К каждому ребёнку, уверена она, нужен индивидуальный подход, особенно когда работаешь по сложной развивающей программе. Она использовала и карточки, и игровые моменты, и картинки рисовала в награду за хорошие ответы.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна Михайловна наблюдает за 4-летним внуком. И даёт универсальный совет всем родителям будущих первоклассников: «Не надо заставлять ребёнка насильно учиться писать, читать до школы. Если у него нет желания, надо как-то обыгрывать всё это. Мы внука не трогаем пока, значит, ещё b8d не созрел. Заставлять — отбивает желание. Главное — не навредить».
Полностью себя в профессии она не считает реализованной: «Педагогический труд — это постоянное саморазвитие. Невозможно всё знать». Но на предложения вернуться в школу отвечает отказом: «В гости приду, а работать уже как раньше не смогу, за этим современным ритмом я уже не угонюсь».
Её ритм сегодня — это дача, театр и общение с благодарными учениками, которые, как Николай Сергиенко, помнят, кто когда-то взял их за руку и повёл в большую жизнь.