Путин вручил учителю из Омска награду за её ученика-героя

Мне очень приятно, что мой ученик вырос настоящим героем, проявил себя. Благодаря ему я представлена к этой награде. Я ему говорила: «Коля, у тебя какие педагоги были в военном училище, ещё какие наставники!». А он мне ответил: «Татьяна Михайловна, другого выбора у меня нет. Ведь именно вы нас взяли за руку и повели в мир знаний. Вы нас научили всему».