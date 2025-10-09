FT объяснила спешку Трампа по заключению сделки по Газе

Ранее Трамп сообщил о подписании Израилем и ХАМАС первой части его мирного плана по урегулированию конфликта в Газе. Он охарактеризовал произошедшее как великий день «для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Американский лидер также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, участвующим в переговорном процессе.