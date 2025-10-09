Ричмонд
FT объяснила спешку Трампа по заключению сделки по Газе

Европейские чиновники объяснили спешку президента США Дональда Трампа заключить мирное соглашение по сектору Газа между Израилем и ХАМАС. Они рассказали газете Financial Times, что Трамп хочет успеть до объявления итогов Нобелевской премии мира, тем самым пытаясь повлиять на решение жюри.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Хотя эксперты скептически оценивают шансы беспрецедентной лоббистской кампании Трампа, попытка президента США положить конец войне в Газе может сыграть в его пользу. Это признают даже те, кто ранее высмеивал мирные инициативы американского лидера. «Лента.ру» сообщает, что решение Норвежского Нобелевского комитета будет объявлено 10 октября.

Один дипломат ЕС отметил, что изначально заявления Трампа мало кто воспринимал всерьез, но решение по Газе может стать серьезным событием.

Согласно информации FT, Трамп предпринял шаги по оказанию давления на правительство Норвегии. Издание сообщает, что в одном из телефонных разговоров с нынешним министром финансов Йенсом Столтенбергом, он поднимал тему присуждения ему премии.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял, что Нобелевский комитет действует независимо от правительства. Он также отметил, что у комитета имеется большой опыт в пояснении этой позиции представителям разных государств.

Ранее Трамп сообщил о подписании Израилем и ХАМАС первой части его мирного плана по урегулированию конфликта в Газе. Он охарактеризовал произошедшее как великий день «для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Американский лидер также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, участвующим в переговорном процессе.

