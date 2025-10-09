FT объяснила спешку Трампа по заключению сделки по Газе

Хотя эксперты скептически оценивают шансы беспрецедентной лоббистской кампании Трампа, попытка президента США положить конец войне в Газе может сыграть в его пользу. Это признают даже те, кто ранее высмеивал мирные инициативы американского лидера. «Лента.ру» сообщает, что решение Норвежского Нобелевского комитета будет объявлено 10 октября.
Согласно информации FT, Трамп предпринял шаги по оказанию давления на правительство Норвегии. Издание сообщает, что в одном из телефонных разговоров с нынешним министром финансов Йенсом Столтенбергом, он поднимал тему присуждения ему премии.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявлял, что Нобелевский комитет действует независимо от правительства. Он также отметил, что у комитета имеется большой опыт в пояснении этой позиции представителям разных государств.
Ранее Трамп сообщил о подписании Израилем и ХАМАС первой части его мирного плана по урегулированию конфликта в Газе. Он охарактеризовал произошедшее как великий день «для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Американский лидер также выразил благодарность посредникам из Катара, Египта и Турции, участвующим в переговорном процессе.