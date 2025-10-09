Ричмонд
Лукашенко обратился к премьеру Грузии Кобахидзе, сказав о «Грузинской мечте»

Лукашенко поздравил премьера Грузии с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 октября, в четверг, поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления и сказал о «Грузинской мечты». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что уверенная победа кандидатов «Грузинской мечты» — подтверждение их соответствия высоким стандартам ответственности, профессионализма, надежности. Кроме того, данная победа говорит про широкую поддержку курса, который был взят премьер-министром, на суверенной развитие Грузии и консолидацию общества.

Александр Лукашенко подчеркнул свое твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы, сотрудничества с Грузией. Президент Беларуси полагает, что народные избранники смогут внести весомый вклад в расширение межрегиональных связей между двумя странами. И будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Таджикистан с рабочим визитом на саммит СНГ.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что 30 человек вернулись в Беларусь через комиссию по возвращению.

Кроме того, белоруска Арина Соболенко обыграла россиянку Самсонову в Ухане и вышла в четвертьфинал.

