Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ 17 октября

«Парламент республики заслушивает на своих заседаниях ежегодное послание Раиса Татарстана Государственному Совету о внутреннем и внешнем положении республики», — сказала секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.
Мероприятие пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева и начнется в 10 часов утра. По радио и телевидению будет организована прямая трансляция выступления Минниханова.
«На заседание приглашаются все те, кто будет выполнять положения послания», — отметила Маврина.
В частности, будут приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики. Общая численностью приглашенных — 670 человек.
«Готовимся к обстоятельному докладу Раиса Татарстана о внутреннем и внешнем положении республики. И совместно с вновь сформированным Правительством РТ готовимся к согласованной работе по тем направлениям, которые будут обозначены», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.