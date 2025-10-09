Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Австрия и Словакия критикуют новые санкции ЕС против России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Австрия и Словакия продолжают высказывать нарекания в отношении новых антироссийских санкций ЕС, Венгрия в свою очередь, по-видимому, отказалась от своих претензий, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов.

Источник: © РИА Новости

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС передавало, что почти все страны Евросоюза поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность.

«У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций», — говорится в публикации.

Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ.

«Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ», — уточняет EUObserver.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше