«У Австрии и Словакии до сих пор есть возражения против нового раунда санкций», — говорится в публикации.
Отмечается, что Австрия до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают, что в течение ближайших дней этот запрос будет удовлетворен. По данным издания, в ходе встречи постпредов ЕС посланник Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ.
«Посланник Венгрии в ЕС даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ», — уточняет EUObserver.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.