Областные власти поддержали нового спикера гордумы Воронежа Андрея Дьяченко

— Мне знакомы его взгляды на развитие города, они показались мне актуальными и верными. Все необходимые административные компетенции новый спикер наберет в ходе ежедневной работы, а управленческого опыта ему не занимать. Сегодняшнее заседание показало, что острых вопросов он не боится, готов отстоять свое мнение и заслуживает доверия коллег, — заявил губернатор.