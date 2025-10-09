Областные власти поддержали нового спикера гордумы Воронежа Андрея Дьяченко

Дмитрий Маслов подчеркнул, что прежний спикер Владимир Ходырев за время руководства гордумой создал слаженную и профессиональную команду, а надежной основой для работы Андрея Дьяченко будет опыт и патриотизм. Вице-губернатор отметил, что депутатам предстоит развивать Воронеж в условиях экономического и дипломатического давления на Россию.
Андрея Дьяченко с новой должностью поздравил в своем канале в мессенджере МАХ и глава региона Александр Гусев — сам он присутствовать на заседании не смог.
— Мне знакомы его взгляды на развитие города, они показались мне актуальными и верными. Все необходимые административные компетенции новый спикер наберет в ходе ежедневной работы, а управленческого опыта ему не занимать. Сегодняшнее заседание показало, что острых вопросов он не боится, готов отстоять свое мнение и заслуживает доверия коллег, — заявил губернатор.
Александр Гусев также поблагодарил Владимира Ходырева, отметив, что бывший председатель заслужил непререкаемый авторитет, а Андрей Дьяченко сможет при необходимости положиться на опыт коллеги.
Политологи отметили, что гордума нового созыва будет более склонна к принятию решений через диалог.
По мнению директора агентства политического и бизнес-консалтинга и лектора всероссийского общества «Знание» Дениса Пименова, представительный орган снова становится «местом для дискуссий». «Это происходит вместе с обновлением депутатского корпуса, в том числе за счет участников спецоперации. Настоящая политическая конкуренция является гарантией эффективной работы созыва. И в выигрыше от этого, в первую очередь, горожане», — пояснил эксперт.
Доктор политических наук, профессор Воронежского госуниверситета Роман Савенков отметил политическую грамотность Андрея Дьяченко, взявшего на себя ответственность за выдвижение в вице-спикеры Олега Черкасова, — его кандидатура как раз и вызвала дискуссию. Политолог также отметил системность нового председателя и опыт Олега Черкасова, уже работавшего зампредом в прошлом созыве гордумы.