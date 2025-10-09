Ричмонд
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка политблока «Победа» Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания апелляционной палаты Кишинева.

Источник: © РИА Новости

«Мы не совершали инкриминируемые нам преступления и рассчитываем на объективное отношение судей к нашему делу», — сказала Гуцул по видеосвязи.

Гуцул и Попан находятся в здании суда, но конвой их отправил в другое помещение.

По словам представителя защиты Сергея Морару, заседание продолжается в штатном режиме после того, как накануне слушание было прервано по техническим причинам. Адвокат отметил, что защита настаивает на пересмотре приговора и освобождении подзащитных из-под стражи.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. Судебный процесс продолжится в четверг.

