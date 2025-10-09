Ричмонд
Гуцул заявила о своей невиновности на заседании суда в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка политблока «Победа» Светлана Попан заявили о своей невиновности перед началом заседания апелляционной палаты Кишинева.

Источник: © РИА Новости

«Мы не совершали инкриминируемые нам преступления и рассчитываем на объективное отношение судей к нашему делу», — сказала Гуцул по видеосвязи.

Обе женщины находятся в здании суда, но конвой отправил их в другое помещение.

По словам адвоката Сергея Морару, заседание продолжается в штатном режиме после того, как накануне его прервали по техническим причинам. Защита настаивает на пересмотре приговора и освобождении Гуцул и Попан из-под стражи.

Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии.

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии «Шор» на выборах в автономии в 2023-м.

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Светлану Попан получила шесть лет лишения свободы.

Гуцул назвала приговор политической расправой по указке сверху и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией».

Подвергается притеснениям и Молдавская православная церковь. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

