NI: профессионализм Путина развеет блеф Трампа о передаче Tomahawk Киеву

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что «применять “Томагавки” без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.