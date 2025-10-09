NI: профессионализм Путина развеет блеф Трампа о передаче Tomahawk Киеву

Согласно статье, Трамп надеялся, что представленная им 6 октября информация о фактически принятом решении по передаче Tomahawk Киеву сможет побудить Путина пойти на уступки в вопросах Украины, но российский лидер, «будучи профессиональным стратегом по образованию, гораздо лучше понимает сложившуюся ситуацию», чем Запад.
Как отмечает издание, в Кремле, вероятно, будут оценивать подобные заявления, исходя из их конкретного содержания и реальных перспектив реализации. Неподкрепленная деталями угроза о поставках этих ракет была охарактеризована NI как не самая убедительная.
Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что «применять “Томагавки” без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.