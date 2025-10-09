В Омске переназначили главного по тарифам ЖКХ

В четверг, 9 октября 2025 года, обнародовано несколько распоряжений главы региона Виталия Хоценко, затрагивающих кадровых вопрос в ряде правительственных структур. В частности, Дмитрий Русских переназначен на посту председателя Региональной энергетической комиссии Омской области на один год. Напомним, Русских пребывает на указанной руководящей должности с конца 2022 года.
Вместе с тем, свои посты сохранили главы еще нескольких правительственных структур:
— Наталья Дохват остается руководителем ГУ контрактной системы Омской области, впервые назначена в апреле 2018 года;
— Александр Кучеренко вновь переназначен в должности главы ГУ финансового контроля Омской области, занимает пост с апреля 2020 года;
— Николай Самбурский остается на посту начальника Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе Омской области — главным государственным инженером-инспектором Омской области, пребывает в должности с декабря 2020 года.