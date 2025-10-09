В Омске переназначили главного по тарифам ЖКХ

В четверг, 9 октября 2025 года, обнародовано несколько распоряжений главы региона Виталия Хоценко, затрагивающих кадровых вопрос в ряде правительственных структур. В частности, Дмитрий Русских переназначен на посту председателя Региональной энергетической комиссии Омской области на один год. Напомним, Русских пребывает на указанной руководящей должности с конца 2022 года.