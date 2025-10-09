Песков заявил о серьезной паузе в переговорах с США по Украине

Трамп затем неоднократно говорил, что разочарован Путиным. «Я думал, что это будет легко уладить… но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — признался президент США. Вместе с тем, американский лидер уверен, что конфликт получится уладить.