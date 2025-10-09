Ричмонд
В Омской области переназначены четыре высокопрофильных чиновника

Трудовые договоры со всеми назначенными лицами заключены на срок один год.

Источник: Om1 Омск

Опубликованы распоряжения о четырёх новых назначениях в структурах областной власти Омской области.

Руководителем Главного управления контрактной системы региона вновь назначена Наталья Дохват. Она занимает этот пост с весны 2018 года, когда была впервые назначена на должность при губернаторе Александре Буркове. До этого Наталья Дохват работала заместителем директора департамента контрактной системы в сфере закупок администрации Омска.

Должность начальника Главного управления финансового контроля продолжит занимать Александр Кучеренко, который занимает эту должность с апреля 2020 года.

Николай Самбурский вновь назначен начальником государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин, на этой должности он работает с декабря 2020 года.

Также продлён срок полномочий главы региональной РЭК Дмитрия Русских. Трудовые договоры со всеми назначенными лицами заключены на срок один год.