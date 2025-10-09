В Омской области переназначены четыре высокопрофильных чиновника

Руководителем Главного управления контрактной системы региона вновь назначена Наталья Дохват. Она занимает этот пост с весны 2018 года, когда была впервые назначена на должность при губернаторе Александре Буркове. До этого Наталья Дохват работала заместителем директора департамента контрактной системы в сфере закупок администрации Омска.