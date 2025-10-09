Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные Беларуси и ОАЭ обменялись опытом боевой подготовки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обменялись опытом в области боевой подготовки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

Источник: "Ваяр"

В Минске состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов Иссой Сейфом Альмазруи. «Переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения и конструктивного диалога. Стороны обсудили актуальные вопросы военного взаимодействия, обменялись опытом в области боевой подготовки», — отметили в белорусском военном ведомстве.

Участники встречи отдали дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу на площади Победы в Минске.

Сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин также проведет встречу с Иссой Сейфом Альмазруи.