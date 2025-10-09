Военные Беларуси и ОАЭ обменялись опытом боевой подготовки

В Минске состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Беларуси Павла Муравейко с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Объединенных Арабских Эмиратов Иссой Сейфом Альмазруи. «Переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения и конструктивного диалога. Стороны обсудили актуальные вопросы военного взаимодействия, обменялись опытом в области боевой подготовки», — отметили в белорусском военном ведомстве.