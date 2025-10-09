В Екатеринбурге на фоне скандала с главным кардиологом ждут министра Мурашко

«Отметим, что федеральный чиновник — уроженец Свердловска, по неофициальной информации, на Урале живут его родственники и за ситуацией в регионе он наблюдает с особым пристрастием», — пишет «Сигнал Урал».
Торжества в честь 95-летия УГМУ ожидаются на следующей неделе. В пресс-службе вуза отказались комментировать по телефону возможный визит Мурашко, предложив направить официальный запрос.
Празднование юбилея должно стать завершающим аккордом в деятельности ректора Ольги Ковтун. Мурашко считается покровителем главврача НИИ ОММ Юрия Семенова, который является одним из кандидатов на пост ректора.
Мнение Мурашко по поводу отставки Габинского, с которым он знаком лично, пока неизвестно. При этом блогер Сергей Колясников утверждал, что федеральный министр находится в курсе ситуации.
«ФедералПресс» напоминает, что свердловский минздрав предложил сместить Габинского, которому исполняется 72 года, с поста главврача Уральского института кардиологии. Против этого выступил сам Габинский и его коллектив.