Более 50 нижегородских педагогов получили награды разных уровней

Среди награждённых — руководители, педагоги, воспитатели образовательных учреждений, а также специалисты муниципальных управлений образования. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что нижегородские учителя достойно несут своё звание и постоянно развивают профессиональные компетенции. Он подчеркнул, что такой подход к труду должен стать примером для подрастающего поколения.
Этот год стал особенным для нижегородской сферы образования и воспитания: впервые за долгое время наши специалисты приняли участие в финалах всех крупных конкурсов, организуемых Министерством просвещения России. Более того, они стали суперфиналистами, опередив представителей многих других регионов. Их опыт получил высокую оценку и будет тиражироваться. Это повод для гордости всего региона.
В церемонии также приняли участие исполняющая обязанности министра кадровой политики Нижегородской области Елена Амосова, заместитель министра спорта региона Екатерина Парилова, заместитель председателя комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Александр Цопов, заместитель председателя областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Александр Ногдин, экс-министр образования Нижегородской области Сергей Наумов и представители религиозных конфессий.
Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что в школах региона трудятся более 24 тысяч учителей, каждый из которых вносит неоценимый вклад в воспитание будущего поколения. Он подчеркнул, что выражать благодарность педагогам всегда приятно, ведь именно они становятся для детей проводниками в мир знаний, творчества и физического развития.
Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» было присвоено 11 педагогам — воспитателям детских садов, учителям-предметникам и педагогам учреждений дополнительного образования. Среди награждённых — учитель технологии Кулебакской специальной коррекционной школы Любовь Ледневa, которая отметила, что для неё это признание многолетнего труда.
Звание «Почётный работник в сфере воспитания детей и молодёжи Российской Федерации» получила Елена Карпаева, главный специалист управления образования администрации Починковского муниципального округа.
Нагрудным знаком Министерства просвещения РФ «За верность профессии» была отмечена учитель начальных классов школы № 1 Богородского округа Алла Комарова, а знаком «Молодость и профессионализм» — учитель Большемурашкинской коррекционной школы-интерната Марина Романова.
За многолетний добросовестный труд 30 работников образования были награждены почётными грамотами Министерства просвещения России. Ещё трое получили Почётные дипломы губернатора Нижегородской области, а пятеро — награды Законодательного собрания региона: одно благодарственное письмо и четыре благодарности от председателя областного парламента.
Директор школы № 131 Нижнего Новгорода Ирина Борякова, получившая награду, подчеркнула, что это результат совместной работы всего коллектива, ведь образование — это плод единства и командной работы.
Марина Романова отметила, что современный учитель должен идти в ногу со временем, быть не только педагогом, но и защитником детей, их будущего и настоящего.
Развитие профессиональных компетенций педагогов — ключевое направление нового национального проекта «Молодёжь и дети», реализация которого начнётся в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Проект включает девять федеральных программ, в том числе «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Всё лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».