Более 50 нижегородских педагогов получили награды разных уровней

Этот год стал особенным для нижегородской сферы образования и воспитания: впервые за долгое время наши специалисты приняли участие в финалах всех крупных конкурсов, организуемых Министерством просвещения России. Более того, они стали суперфиналистами, опередив представителей многих других регионов. Их опыт получил высокую оценку и будет тиражироваться. Это повод для гордости всего региона.