Петербургские депутаты хотят запретить ученикам пользоваться телефонами в школах

Инициативу о запрете гаджетов в школе обсуждают в петербургском парламенте. Об этом «Фонтанке» в интервью 9 октября рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

«Мы считаем, что гаджеты в школах не должны использоваться. Но чтобы такое решение принять, нужно определить, где их хранить и каким образом дети будут контактировать с родителями без гаджетов», — отметил глава парламента. Он добавил, что связываться с родителями дети могли бы через учителей, которые состоят в чатах с родителями.

«Дети на уроках сидят в телефонах, играют, занимаются неизвестно чем, только не учебой. Ребенок сам себя ограничить в этом не может, поэтому мы считаем, что ему в этом требуется наша помощь», — добавил он.