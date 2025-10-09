Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заявления Пескова об Украине и диалоге с США: главное

Пресс-секретарь президента РФ в четверг ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Новая встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня.

Предметной реакции Вашингтона на инициативу России по ДСНВ не было.

Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу».

Украина не дала конкретного ответа на российские предложения.

Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

Украина не тяготеет к миру.

Киев рассчитывает на позитивную динамику на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном.

Кремль приветствует усилия по прекращению огня в Газе.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше