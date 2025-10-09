Заявления Пескова об Украине и диалоге с США: главное

Новая встреча Путина и Трампа не стоит на повестке дня.
Предметной реакции Вашингтона на инициативу России по ДСНВ не было.
Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу».
Украина не дала конкретного ответа на российские предложения.
Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам.
Украина не тяготеет к миру.
Киев рассчитывает на позитивную динамику на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном.
Кремль приветствует усилия по прекращению огня в Газе.