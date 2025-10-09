СМИ: стало известно, что Рубио написал в срочной записке Трампу

В статье NDTV говорится, что фотограф Associated Press, освещавший мероприятие, увеличил изображение и смог прочитать записку:
Сделка очень близка. Вам нужно как можно скорее одобрить пост в социальной сети Social Truth, чтобы именно вы первым объявили о сделке.
Ознакомившись с запиской, Трамп пояснил собравшимся: «Я только что получил записку от госсекретаря, в которой говорится, что мы очень близки к заключению сделки по Ближнему Востоку, и я им очень скоро понадоблюсь».
Тем не менее даже после получения записки Трамп продолжил отвечать на вопросы, что заметно встревожило Рубио. Спустя почти 10 минут Трамп сказал: «Сейчас я должен уйти, чтобы попытаться решить некоторые проблемы на Ближнем Востоке, хотя наш госсекретарь очень хорошо заменяет меня. Возможно, он мог бы справиться с работой даже лучше, чем я. Кто знает?»
От отметил, что «с гордостью объявляет» о достижении соглашения, посчитав день его заключения «великим для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех окружающих стран и США». Кроме того, Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые «работали с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие произошло». Свой пост он завершил цитатой из Библии (Евангелие от Матфея 5:9): «Блаженны миротворцы!»
В сентябре он едва не выдвинул свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира, заявив в своем обращении в ООН, что именно он «положил конец семи войнам, которым не было конца». Хотя Трамп, согласно изданию, внес определенный вклад в установление мира между некоторыми давними врагами, его роль посредника в прекращении огня в ряде других конфликтах, о завершении которых он хвастался, оспаривалась вовлеченными странами.
Лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены в пятницу, 10 октября.