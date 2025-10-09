СМИ: стало известно, что Рубио написал в срочной записке Трампу

Тем не менее даже после получения записки Трамп продолжил отвечать на вопросы, что заметно встревожило Рубио. Спустя почти 10 минут Трамп сказал: «Сейчас я должен уйти, чтобы попытаться решить некоторые проблемы на Ближнем Востоке, хотя наш госсекретарь очень хорошо заменяет меня. Возможно, он мог бы справиться с работой даже лучше, чем я. Кто знает?»