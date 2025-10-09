Глава Перми 15 октября проведет прямой эфир

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о проведении 15 октября прямого эфира. В течение часа он обсудит наиболее важные темы и поговорит о планах на будущее.
Глава города ждет от жителей Перми вопросы. Их можно задать на личной странице Эдуарда Соснина социальной сети во «ВКонтакте». Среди первых поступивших вопросов к главе города — проблемы благоустройства.
В городской администрации просят горожан оставлять конкретные вопросы, указывать адрес проблемного места, соблюдать правила этикета и не использовать ненормативную лексику, а также оскорбления.
Начало прямого эфира в 19:00.