Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Перми 15 октября проведет прямой эфир

Эдуард Соснин ответит на вопросы пермяков в течение часа.

Источник: Комсомольская правда

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о проведении 15 октября прямого эфира. В течение часа он обсудит наиболее важные темы и поговорит о планах на будущее.

Глава города ждет от жителей Перми вопросы. Их можно задать на личной странице Эдуарда Соснина социальной сети во «ВКонтакте». Среди первых поступивших вопросов к главе города — проблемы благоустройства.

В городской администрации просят горожан оставлять конкретные вопросы, указывать адрес проблемного места, соблюдать правила этикета и не использовать ненормативную лексику, а также оскорбления.

Начало прямого эфира в 19:00.