Как посол Молдовы в США обманул Трампа: Так цинично врать американцам с poker face — это особый талант

Я считаю, что это был просто гениальный ход запустить такой нарратив, что, Дональд, да мы с тобой друзья по несчастью, ты противостоишь этим безумным левакам в университетах, леворадикалам у себя в стране, а мы на выборах вынуждены противостоять коалиции коммунистов, социалистов и Антифы.