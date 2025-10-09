Как посол Молдовы в США обманул Трампа: Так цинично врать американцам с poker face — это особый талант

По завершении парламентских выборов посол Республики Молдова в США Кульминский дал интервью телеканалу Fox News, где его спросили «What happened with your elections in Moldova as you aspire to join the EU?» (Что произошло с вашими выборами в Молдове в условиях вашего стремления вступить в ЕС?).
Посол начал свой ответ с описания ситуации.
Russia was backing a coalition of communists, socialists and Antifa against center-right governing party. «Россия поддерживала коалицию коммунистов, социалистов и “Антифа” против правоцентристской правящей партии».
Для справки, Антифа — это пестрое объединение различных леворадикальных групп и организаций без четкой организованной структуры, в них входят военизированные группировки, которые допускают применение насилия для достижения своих целей или сами прибегают к насильственным действиям в различных формах.
В конце сентября Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористической организацией.
В своем интервью посол два раза упомянул, что на этих выборах право-центристскому правительству противостояла коалиция из коммунистов, социалистов и «Антифы».
Друзья из Молдовы, вы мне не подскажите:
А что за Антифа участвовала в парламентских выборах в октябре этого года?
Что за радикальная группировка, допускающая насилие для достижение своих целей?
Это не объединение ли мэра Кишинева, бывшего генерального прокурора, бывшего премьер-министра под названием «Альтернатива»?
Кто там в высоких кабинетах в округе Колумбия будет разбираться, что за участники выборов в той Молдове были — Альтернатива или Антифа?
Я считаю, что это был просто гениальный ход запустить такой нарратив, что, Дональд, да мы с тобой друзья по несчастью, ты противостоишь этим безумным левакам в университетах, леворадикалам у себя в стране, а мы на выборах вынуждены противостоять коалиции коммунистов, социалистов и Антифы.
Мы, Дональд, с тобой в одном окопе, цели у нас общие, а то, что мы дружбаны с сыном Сороса, который эту Антифу спонсирует, скромно не упомянем.
Мне вот интересно, эта фишка с легкой и незаметной заменой Альтернативы на Антифу — это коллективное творчество МИДа Молдовы, или это личный креатив посла?
Если так, то медальку ему на лацкан.
Так цинично врать с poker face — это особый талант и особую бессовестнейшую наглость надо иметь.
Ну, а если «Альтернатива» проигнорирует то, что в коридорах власти в Вашингтоне посол страны позициционируют ее как радикальную, левацкую терророистическую организацию, это лишь покажет, что она — картонная оппозиция, в чем, собственно, ее и бесконечно упрекали.
Автор: Марина АЙДОВА.
Кульминский дал интервью телеканалу Fox News. Фото: соцсети
