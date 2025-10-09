Суд под давлением отклонил все ходатайства защиты Гуцул

Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжила прерванное в среду заседание, на котором началосб рассмотрение жалобы защиты Гуцул и активистки блока «Победа» Светланы Попан на приговор суда первой инстанции.
«Реакция в Гагаузии по ситуации с приговором крайне негативная. Мы увидели, что судебная коллегия получила заказ — это стало очевидно, когда суд отклонил все ходатайства защиты, в том числе просьбу об освобождении Гуцул. Суд действует под давлением, и это чувствуется на каждом этапе», — сказал Влах.
Он отметил, что заседание в среду продолжалось до позднего вечера. «До десяти (часов вечера)… суд продолжал слушание, хотя мог просто объявить перерыв. Видно, что спешат, и ничего хорошего от этого заседания ждать не приходится», — добавил советник.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.