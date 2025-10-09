Ричмонд
Проекты, новые рабочие места — что изменится в электротехнической отрасли РУз

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву презентовали меры по дальнейшему развитию электротехнической промышленности и повышению экспортного потенциала отрасли. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, в отрасли сохраняются значительные неиспользованные возможности. В частности, актуальными остаются задачи увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, углубленной переработки меди и диверсификации экспорта. В настоящее время лишь около 60% экспорта медной продукции приходится на товары с высокой добавленной стоимостью.

В связи с этим, участники рассмотрели предложения по стимулированию глубокой переработки сырья и дальнейшей поддержке отечественных производителей.

В частности, предусматривается предоставление предприятиям скидки при закупке сырья, компенсация государством части процентной ставки по кредитам, превышающей 5 процентов, а также предоставление налоговых и таможенных льгот.

говорится в сообщении

Говорили и о том, что наряду с производством традиционных видов продукции необходимо активнее осваивать высокотехнологичные направления: развивать электронику и полупроводниковую отрасль.

По прогнозам, в ближайшие годы объемы производства меди в стране достигнут 250 тыс. тонн, а к 2030 году — 500 тыс. тонн.

Ответственные руководители доложили о проектах, направленных на использование этой сырьевой базы для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди них — производство серверов, промышленной электроники, кондиционеров, солнечных панелей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также смарт-карт. В целом в отрасли сформирован портфель из 157 проектов общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов, реализация которых создаст 14,5 тысячи новых рабочих мест.

говорится в сообщении

Предметом обсуждения также стала деятельность электротехнических технопарков в регионах республики.

Возможности по продвижению отечественной продукции на международные рынки сегодня расширяются:

Узбекский институт стандартов принят в качестве члена схемы оценки Международной электротехнической комиссии, что обеспечивает признание сертификатов узбекских производителей в 53 странах мира;

Агентство по техническому регулированию совместно с европейскими партнерами налаживает систему оценки соответствия.

Это позволит присваивать узбекским товарам знак «CE», подтверждающий соответствие требованиям Европейского союза, что откроет возможность как минимум вдвое увеличить экспорт на европейские рынки.

говорится в сообщении

Глава государства поручил ускорить реализацию запланированных мер и проектов, сохранить темпы роста экспорта и освоения новых зарубежных рынков.