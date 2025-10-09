Проекты, новые рабочие места — что изменится в электротехнической отрасли РУз

Как отмечалось, в отрасли сохраняются значительные неиспользованные возможности. В частности, актуальными остаются задачи увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, углубленной переработки меди и диверсификации экспорта. В настоящее время лишь около 60% экспорта медной продукции приходится на товары с высокой добавленной стоимостью.
В связи с этим, участники рассмотрели предложения по стимулированию глубокой переработки сырья и дальнейшей поддержке отечественных производителей.
В частности, предусматривается предоставление предприятиям скидки при закупке сырья, компенсация государством части процентной ставки по кредитам, превышающей 5 процентов, а также предоставление налоговых и таможенных льгот.
Говорили и о том, что наряду с производством традиционных видов продукции необходимо активнее осваивать высокотехнологичные направления: развивать электронику и полупроводниковую отрасль.
По прогнозам, в ближайшие годы объемы производства меди в стране достигнут 250 тыс. тонн, а к 2030 году — 500 тыс. тонн.
Ответственные руководители доложили о проектах, направленных на использование этой сырьевой базы для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди них — производство серверов, промышленной электроники, кондиционеров, солнечных панелей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также смарт-карт. В целом в отрасли сформирован портфель из 157 проектов общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов, реализация которых создаст 14,5 тысячи новых рабочих мест.
Предметом обсуждения также стала деятельность электротехнических технопарков в регионах республики.
Возможности по продвижению отечественной продукции на международные рынки сегодня расширяются:
Узбекский институт стандартов принят в качестве члена схемы оценки Международной электротехнической комиссии, что обеспечивает признание сертификатов узбекских производителей в 53 странах мира;
Агентство по техническому регулированию совместно с европейскими партнерами налаживает систему оценки соответствия.
Это позволит присваивать узбекским товарам знак «CE», подтверждающий соответствие требованиям Европейского союза, что откроет возможность как минимум вдвое увеличить экспорт на европейские рынки.
Глава государства поручил ускорить реализацию запланированных мер и проектов, сохранить темпы роста экспорта и освоения новых зарубежных рынков.