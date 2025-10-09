Проекты, новые рабочие места — что изменится в электротехнической отрасли РУз

Ответственные руководители доложили о проектах, направленных на использование этой сырьевой базы для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Среди них — производство серверов, промышленной электроники, кондиционеров, солнечных панелей, контрольно-измерительных приборов и автоматики, а также смарт-карт. В целом в отрасли сформирован портфель из 157 проектов общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов, реализация которых создаст 14,5 тысячи новых рабочих мест.