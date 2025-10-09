Ynet сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что подписание соглашения Израиля и ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00. Первый этап частичного вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС, уточняет агентство. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, начала подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу войск на согласованные линии.