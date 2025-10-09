Ynet сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что подписание соглашения Израиля и ХАМАС по первому этапу мирного плана ожидается в 12:00. Первый этап частичного вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа начнется в течение 24 часов после подписания сделки с ХАМАС, уточняет агентство. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, начала подготовку к реализации сделки с ХАМАС, в частности к отводу войск на согласованные линии.
Американский президент Дональд Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам палестинский анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.
Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.
Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что созовет кабмин днем 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Новость дополняется