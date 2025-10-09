Челябинской области установили квоту на 2026 год на временное проживание иностранцев

Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом. Дополнительно правительством РФ определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам: в 2026 году он составит 1 тыс. 140 разрешений на временное проживание (в 2025 году было 1 тыс. 650 разрешений).