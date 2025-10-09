Челябинской области установили квоту на 2026 год на временное проживание иностранцев

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тыс. 802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в распоряжении кабмина.
На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тыс., а еще годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тыс. 595 разрешений.
Что касается Челябинской области — в следующем году будет 50 разрешений, это столько же, сколько в и текущем.
Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом. Дополнительно правительством РФ определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам: в 2026 году он составит 1 тыс. 140 разрешений на временное проживание (в 2025 году было 1 тыс. 650 разрешений).