Челябинской области установили квоту на 2026 год на временное проживание иностранцев

Челябинской области установили квоту на 2026 год на временное проживание иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установить на 2026 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 3 тыс. 802 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ», — говорится в распоряжении кабмина.

На 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тыс., а еще годом ранее она была почти вдвое больше — 10 тыс. 595 разрешений.

Что касается Челябинской области — в следующем году будет 50 разрешений, это столько же, сколько в и текущем.

Объем квоты определяется на основании предложений регионов с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом. Дополнительно правительством РФ определяется резерв квоты, который также распределяется по субъектам: в 2026 году он составит 1 тыс. 140 разрешений на временное проживание (в 2025 году было 1 тыс. 650 разрешений).