Краснодарский краевой суд возглавил экс-председатель Алексей Шипилов.

Напомним, Шипилов ушел в отставку в июне этого года. 6 июня ему вручили ведомственную награду. Приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации он награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За безупречную службу».