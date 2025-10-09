Ричмонд
Краснодарский краевой суд возглавил экс-председатель Алексей Шипилов

Алексей Шипилов вновь возглавил Краснодарский краевой суд.

Источник: Аргументы и факты

Краснодарский краевой суд возглавил экс-председатель Алексей Шипилов.

В настоящее время ушедший летом в отставку Алексей Шипилов назанчен с приставкой врио.

«Его возвращение полноценное не исключается», — сообщил «КП»-Кубань" источник в судейском сообществе.

Во время своего предыдущего срока Шипилов зарекомендовал себя как реформатор, обновивший судейский корпус и сделавший акцент на максимальной прозрачности судебных процессов. Именно по его инициативе была создана Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, обеспечивающая широкое освещение резонансных дел.

Напомним, Шипилов ушел в отставку в июне этого года. 6 июня ему вручили ведомственную награду. Приказом Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации он награжден медалью Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За безупречную службу».