СМИ: гарантами по сделке между Израилем и ХАМАС выступили четыре страны

Ожидается, что подписание соглашения по первому этапу плана Трампа состоится в пятницу в 09:00 по Гринвичу, после чего в силу вступит режим прекращения огня. Сделка будет охватывать три основных пункта: освобождение израильских и палестинских заключенных, вывод израильских войск на определенную линию и приток крайне необходимой помощи в Газу после многих лет блокады и войны.