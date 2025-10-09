СМИ: гарантами по сделке между Израилем и ХАМАС выступили четыре страны

Гарантами по сделке стали Катар, Египет, США и Турция, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.
Как поясняет катарское издание Al Jazeera, Катар последние два года возглавлял посреднические усилия по прекращению войны, а Турция сыграла активную роль на последнем этапе урегулирования военного конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Трампу, который, на его взгляд, продемонстрировал «необходимую политическую волю, чтобы побудить израильское правительство согласиться на прекращение огня», а также Катару и Египту за их значительную поддержку в достижении соглашения.
Ожидается, что подписание соглашения по первому этапу плана Трампа состоится в пятницу в 09:00 по Гринвичу, после чего в силу вступит режим прекращения огня. Сделка будет охватывать три основных пункта: освобождение израильских и палестинских заключенных, вывод израильских войск на определенную линию и приток крайне необходимой помощи в Газу после многих лет блокады и войны.
20 живых израильских заложников будут освобождены в обмен на 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле, и еще 1700 человек, включая детей и женщин, плененных Израилем с октября 2023 года. Обмен состоится в течение 72 часов после подписания соглашения. Останки 28 погибших израильских заложников будут возвращены поэтапно.
Издание отмечает, что сторонам еще предстоит проработать важные детали, включая ключевое требование Израиля о разоружении ХАМАС, степень вывода израильских войск из Газы и план того, кто будет управлять Газой.
Большинство израильтян, как пишет ВВС, хотят, чтобы война закончилась, понимая, какой ущерб она нанесла имиджу их страны и насколько изолировала Израиль. Но Нетаньяху полагается на поддержку министров-ультранационалистов, которые пригрозили покинуть его правящую коалицию в случае заключения сделки с ХАМАС.
Израильское издание The Times of Israel сообщает, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в пятницу заявил, что его ультраправая партия не будет голосовать в поддержку соглашения. Смотрич отметил, что, хотя он испытывает «огромную радость» по поводу ожидаемого возвращения израильских заложников, он также испытывает «огромный страх из-за последствий освобождения из тюрем следующего поколения лидеров террористов, которые сделают все, чтобы продолжать проливать реки еврейской крови».
Сам Нетаньяху ранее обещал добиться «полной победы» над ХАМАС. После сообщений о достижении сделки с ХАМАС Нетаньяху заявил, что это стало «дипломатической, национальной и моральной победой Израиля», однако, как обращает внимание ВВС, он, в отличие от ХАМАС, не подтвердил, что это соглашение положит конец войне.
* Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам ВВС на территории РФ