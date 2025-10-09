В Устав Самарской области внесены исторические поправки

Главным символическим изменением стало наделение Самары официальным статусом административного центра Самарской области. Теперь крупнейший город региона носит звание «столицы» не только де-факто, по сложившейся традиции, но и де-юре — это прямо прописано в Уставе. Поправка ставит точку в правовом пробеле, который существовал долгие годы.