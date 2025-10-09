В Устав Самарской области внесены исторические поправки

Сегодняшнее пленарное заседание Самарской губернской думы стало знаковым для региона. Депутаты окончательно утвердили масштабные поправки в основной региональный закон — Устав области, которые официально закрепляют за Самарой статус столицы и полностью меняют структуру областного правительства.
Столица — по праву и по закону
Главным символическим изменением стало наделение Самары официальным статусом административного центра Самарской области. Теперь крупнейший город региона носит звание «столицы» не только де-факто, по сложившейся традиции, но и де-юре — это прямо прописано в Уставе. Поправка ставит точку в правовом пробеле, который существовал долгие годы.
Вице-губернаторов не будет
Не менее важные изменения касаются системы исполнительной власти. Структура правительства была серьезно пересмотрена:
В областном кабинете министров больше не будет вице-губернаторов. Вместо них вводятся четыре должности заместителей губернатора.
Появится должность первого заместителя губернатора, который и будет возглавлять правительство региона.
В состав областного кабмина теперь официально смогут входить главы муниципальных образований. Это решение, как ожидается, усилит координацию между областным центром и районами, хотя у глав городов и районов будет право совещательного голоса.
Законопроект, инициированный губернатором, был принят депутатами в первом и втором, окончательном чтениях абсолютным большинством голосов.
Отложенное, но не отмененное
Изначально внеочередное заседание по этим вопросам планировалось провести еще 4 октября. Однако позже исполняющая обязанности председателя думы Екатерина Кузьмичева сообщила о переносе мероприятия на 9 октября.
Закон «О внесении изменений в устав Самарской области» вступает в силу со дня его официального опубликования. Это означает, что обновленная структура власти в регионе начнет работать в ближайшее время.