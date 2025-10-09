Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, в международном аэропорту президента Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Отмечается, что сегодня глава нашего государства проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия».
Завтра запланировано участие президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.
Также пресс-служба показала, как в Таджикистане подготовились к визиту Касым-Жомарта Токаева.
Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.Читать дальше