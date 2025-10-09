Ричмонд
Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 октября 2025 года, прибыл с визитом в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, в международном аэропорту президента Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Отмечается, что сегодня глава нашего государства проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите «Центральная Азия — Россия».

Завтра запланировано участие президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.

уточнили в пресс-службе президента РК

Также пресс-служба показала, как в Таджикистане подготовились к визиту Касым-Жомарта Токаева.

