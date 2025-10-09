Адвокат заявил о нарушениях в рассмотрении апелляции по делу Гуцул

«По сути, коллегия апелляционной инстанции повторяет те же ошибки, что и суд первой инстанции. Мы видим, что на суд оказывается очевидное давление, он не действует независимо, а повторяет решения, принятые ранее. Никакой разницы — ни в подходе, ни в тоне, ни в отношении к делу. Это вызывает серьезные сомнения в объективности происходящего. Судьи отклонили все наши запросы, и разницы в подходе с первой инстанцией нет», — сказал защитник.