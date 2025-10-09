В ЕС заявили, что у них нет поддержки Трампа по новым санкциям против РФ

Reuters также отмечает, что после того как США ввели дополнительные таможенные тарифы против Индии, пытаясь вынудить ее отказаться от закупок российской нефти, что не увенчалось успехом, никаких аналогичных действий против других покупателей российской нефти не последовало. По оценке агентства, это вызывает дополнительные сомнения в Европе, готов ли Вашингтон продолжать вводить новые запретительные меры против Москвы.