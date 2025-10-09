Ричмонд
В ЕС заявили, что у них нет поддержки Трампа по новым санкциям против РФ

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз пока не смог заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по введению новых санкций против России, сообщил агентству Reuters спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

Источник: Reuters

«Это остается одним из неизвестных», — приводит агентство ответ О’Салливана на вопрос, готова ли администрация США ввести новые санкции против России.

«Введет ли Америка новые санкции против России — это вопрос открытый», — продолжил он, добавив, что США в рамках Группы семи якобы «должны нагнать ЕС, Великобританию и Канаду по новым санкциям против России».

О’Салливан назвал досадным то, что США не поддержали попытку стран ЕС и Великобритании в «семерке» понизить так называемый потолок цен на нефть из России с $60 за баррель до $47,6.

Reuters также отмечает, что после того как США ввели дополнительные таможенные тарифы против Индии, пытаясь вынудить ее отказаться от закупок российской нефти, что не увенчалось успехом, никаких аналогичных действий против других покупателей российской нефти не последовало. По оценке агентства, это вызывает дополнительные сомнения в Европе, готов ли Вашингтон продолжать вводить новые запретительные меры против Москвы.

Ранее дипломатический источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что принятие 19-го пакета санкций ЕС против России откладывается до саммита ЕС 23—24 октября в связи с разногласиями между странами сообщества.

