Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) отклонили обе резолюции о недоверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых ее критиковали за стиль управления и некоторые решения, а также требовали от нее сложить с себя полномочия.

Источник: Reuters

Для успешного принятия резолюций требовалось участие большинства депутатов ЕП в голосовании и ⅔ от поданных голосов в поддержку этих документов. В общей сложности в голосовании участвовали 594 депутата.

Первая из рассмотренных резолюций была подана представителями правых сил. Ее авторы подчеркивали, что в настоящее время Евросоюз выглядит «слабее, чем когда-либо, из-за постоянной неспособности председателя ЕК решать важные проблемы» в различных сферах от экономики до безопасности. Также они указывали на отсутствие прозрачности и подотчетности решений, принимаемых фон дер Ляйен, обвиняли ее в угрозах свободе слова и превышении полномочий, в том числе во время заключения торговых сделок со странами Латинской Америки (МЕРКОСУР) и с США. За данную резолюцию проголосовали 179 депутатов, против выступили 378, остальные 37 воздержались.

Вторая резолюция была подана представителями левых партий и содержала более подробную критику действий Еврокомиссии и ее председателя. Помимо того, что фон дер Ляйен обвинили в заключении сделок без соответствующих на то полномочий, эти соглашения, по мнению политиков, были неравноценными и шли в ущерб гражданам европейских стран. Также левые осуждали ее за бездействие в отношении Израиля и его военной операции в секторе Газа и требовали немедленной отмены соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. За данную резолюцию проголосовали 133 депутата, против выступили 383, еще 78 воздержались.

Предыдущий вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали 175 из 720 депутатов.

