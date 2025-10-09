Европарламент отклонил резолюции о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

Вторая резолюция была подана представителями левых партий и содержала более подробную критику действий Еврокомиссии и ее председателя. Помимо того, что фон дер Ляйен обвинили в заключении сделок без соответствующих на то полномочий, эти соглашения, по мнению политиков, были неравноценными и шли в ущерб гражданам европейских стран. Также левые осуждали ее за бездействие в отношении Израиля и его военной операции в секторе Газа и требовали немедленной отмены соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. За данную резолюцию проголосовали 133 депутата, против выступили 383, еще 78 воздержались.