Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом.
Он примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия» и очередном заседании Совета глав государств СНГ, которые пройдут
В повестку дня мероприятий включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества, добавили в пресс-службе.
В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.