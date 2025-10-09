Ричмонд
Шавкат Мирзиёев вылетел в Таджикистан

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона сегодня отбыл в эту страну с рабочим визитом.

говорится в сообщении

Он примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия» и очередном заседании Совета глав государств СНГ, которые пройдут 9—10 октября в Душанбе.

В повестку дня мероприятий включены актуальные вопросы расширения многостороннего сотрудничества, добавили в пресс-службе.

В предыдущий раз Шавкат Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.