FT: НАТО планирует разрешить своим пилотам сбивать воздушные цели из России

Если нарушитель (и это не пассажирский/транспортный самолет) не отвечает, никак не реагирует, не меняет курс, пилот истребителя-перехватчика запрашивает разрешение у вышестоящего командования на открытие огня. Последнее предупреждение потенциальному нарушителю — открытие огня из стрелково-пушечного оружия истребителя-перехватчика, то есть трассами показать всю серьезность своих намерений. И по возможности все-таки принудить нарушителя к посадке на своем аэродроме.