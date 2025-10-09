Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как встретили Мирзиёева в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению таджикского коллеги Эмомали Рахмона прибыл в эту страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту города Душанбе главу нашего государства встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.

говорится в сообщении

Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.

Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше