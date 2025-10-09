Как встретили Мирзиёева в Душанбе

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту города Душанбе главу нашего государства встретили Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица.
Лидер Узбекистана примет участие во втором саммите в формате «Центральная Азия — Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
В предыдущий раз Мирзиёев посещал Таджикистан с рабочим визитом в марте этого года.
