Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕСПЧ обязал Молдову выплатить почти 18 тысяч евро: Дело выиграл скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон

Европейский суд по правам человека признал, что власти страны нарушили сразу несколько фундаментальных прав Платона.

Источник: Комсомольская правда

ЕСПЧ встал на сторону Платона и обязал Молдову выплатить почти 18 000 евро.

Как сообщила журналистка Наталья Морарь, Европейский суд по правам человека признал, что власти страны нарушили сразу несколько фундаментальных прав Платона, в том числе запрет на бесчеловечное обращение, право на уважение частной жизни и право на эффективную защиту.

По решению суда, государство должно компенсировать Платону 15 600 евро морального ущерба и 2 000 евро судебных издержек.

Сейчас Платон находится в Великобритании и ожидает решения по делу о возможной экстрадиции в Молдову.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

К чему приведут новые правила пересечения границы с Евросоюзом для граждан Молдовы — отпечатки пальцев, сканирование лица и документов: Время ожидания на границе составит до десяти часов!

Пограничная полиция Молдовы уведомила о том, что с 12 октября меняется процедура пересечения границы республики с Евросоюзом (то есть с Румынией) в связи с введением Брюсселем системы EES (далее…).

Можно ли в Молдове выступать против евроинтеграции: Что по этому поводу решит Конституционный суд.

Представителям молдавской оппозиции следовало бы обратиться в Конституционный суд с запросом о том, законно ли в Молдове выступать против евроинтеграции (далее…).

Moldtelecom объявляет о повышении тарифов на фиксированную телефонию: За два года эта услуга для пенсионеров вырастет в 15 раз — для многих это единственная связь с миром, которой лишают.

Сейчас стоимость абонентской платы увеличится более, чем в два раза — с 40 до 90 леев в месяц (далее…).

Узнать больше по теме
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
Читать дальше