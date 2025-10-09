ЕСПЧ обязал Молдову выплатить почти 18 тысяч евро: Дело выиграл скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон

ЕСПЧ встал на сторону Платона и обязал Молдову выплатить почти 18 000 евро.
Как сообщила журналистка Наталья Морарь, Европейский суд по правам человека признал, что власти страны нарушили сразу несколько фундаментальных прав Платона, в том числе запрет на бесчеловечное обращение, право на уважение частной жизни и право на эффективную защиту.
По решению суда, государство должно компенсировать Платону 15 600 евро морального ущерба и 2 000 евро судебных издержек.
Сейчас Платон находится в Великобритании и ожидает решения по делу о возможной экстрадиции в Молдову.
