Поездка в Петербург стоила немецкому депутату места в партии

Политик принял участие в конференции, проходившей в Северной столице.

Гамбургская фракция немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила одного из своих членов после того, как тот посетил Санкт-Петербург.

Депутат Роберт Риш стал участником международной конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Северной столице. Для этого ему пришлось лично посетить город на Неве.

Однако в партии, ку которой принадлежал 41-летний немецкий политик, подобное не оценили. В итоге депутата было решено исключить из рядов АдГ. В партии это объяснили тем, что конференция, состоявшаяся в Петербурге, носила антидемократический характер. Также, как пишет 78.ru, она не соответствовала основным ценностям АдГ.

Сам же Роберт Риш объяснил, что попал на мероприятие случайно во время своей деловой поездки и просто сопровождал подругу. Выступать там он не собирался, это вышло спонтанно. При этом, депутат никак не позволял себе комментировать заявление остальных участников конференции.