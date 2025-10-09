Поездка в Петербург стоила немецкому депутату места в партии

Гамбургская фракция немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила одного из своих членов после того, как тот посетил Санкт-Петербург.
Депутат Роберт Риш стал участником международной конференции Международной лиги антиглобалистов, которая прошла в Северной столице. Для этого ему пришлось лично посетить город на Неве.
Однако в партии, ку которой принадлежал 41-летний немецкий политик, подобное не оценили. В итоге депутата было решено исключить из рядов АдГ. В партии это объяснили тем, что конференция, состоявшаяся в Петербурге, носила антидемократический характер. Также, как пишет 78.ru, она не соответствовала основным ценностям АдГ.
Сам же Роберт Риш объяснил, что попал на мероприятие случайно во время своей деловой поездки и просто сопровождал подругу. Выступать там он не собирался, это вышло спонтанно. При этом, депутат никак не позволял себе комментировать заявление остальных участников конференции.