В Башкирии сельским жителям положены доплаты к пенсии

По информации отделения Социального фонда России по Башкирии, сегодня более 39 тысяч жителей республики получают надбавку к пенсии за длительный стаж работы в сельском хозяйстве.
Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2025 году это — 8907,70 рубля, соответственно, доплата за работу в сельском хозяйстве — 2 226,93 рубля.
Доплата назначается при оформлении страховой пенсии по старости или инвалидности и не требует подачи дополнительных заявлений и сбора документов. Если документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату ранее не были представлены для включения в выплатное дело гражданина, пенсионер вправе представить их в любое время самостоятельно для перерасчета пенсии.
Выплата оформляется только для жителей деревень и сел, но сохраняется, если впоследствии ее получатель переехал в город. Вернувшемуся к трудовой деятельности пенсионеру надбавка за сельский стаж прекращается. Но в случае увольнения устанавливается вновь беззаявительно — на основании сведений, представленных работодателем.
