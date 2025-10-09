В Башкирии сельским жителям положены доплаты к пенсии

Доплата назначается при оформлении страховой пенсии по старости или инвалидности и не требует подачи дополнительных заявлений и сбора документов. Если документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату ранее не были представлены для включения в выплатное дело гражданина, пенсионер вправе представить их в любое время самостоятельно для перерасчета пенсии.