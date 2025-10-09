Лукашенко прибыл в столицу Таджикистана, где пройдет саммит СНГ

На рассмотрение глав государств Содружества вынесут около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь приветствует инициативу о создании формата «СНГ плюс» в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества Содружества с международными партнерами. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 30 сентября на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.
В повестке дня заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.
Кроме того, 9 октября, в Душанбе запланировано очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. В повестку заседания включены ключевые вопросы укрепления многостороннего взаимодействия в рамках Содружества.