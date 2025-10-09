Зеленский: Трамп может передать Украине «некоторые дальнобойные вещи»

«Если исходить из зарубежных данных по военным объектам РФ, то только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной находится более тысячи потенциальных целей. Крупные объекты с рассредоточенной инфраструктурой требуют запуска от 30 до 60 таких ракет (или более), каждая из которых направляется на отдельный критический элемент. Не говоря уже о том, что существует система ПВО, которая перехватит часть ракет», — говорится в публикации.