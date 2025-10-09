Ричмонд
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

9 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как пишет Акорда, президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Акорда

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия — Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.

