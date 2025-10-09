Ричмонд
Новый глава МИД Казахстана получил приглашение посетить Молдову

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В ходе состоявшегося в среду телефонного разговора глава МИД Молдовы Михаил Попшой пригласил нового министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева посетить Кишинев с официальным визитом для укрепления двустороннего диалога и развития новых возможностей сотрудничества, информирует пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.md

Молдавский министр поздравил своего казахского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в выполнении мандата.

Собеседники также затронули актуальные темы молдавско-казахстанских отношений с акцентом на укрепление политических контактов и расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Министры договорились организовать заседание молдавско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в целях активизации двустороннего взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельной темой стало сотрудничество в энергетической сфере, которое будет способствовать усилиям Республики Молдова по обеспечению национальной энергетической безопасности, уточнили в МИД.