Новый глава МИД Казахстана получил приглашение посетить Молдову

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В ходе состоявшегося в среду телефонного разговора глава МИД Молдовы Михаил Попшой пригласил нового министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева посетить Кишинев с официальным визитом для укрепления двустороннего диалога и развития новых возможностей сотрудничества, информирует пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.