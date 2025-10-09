Новый глава МИД Казахстана получил приглашение посетить Молдову

Молдавский министр поздравил своего казахского коллегу с назначением и пожелал ему успехов в выполнении мандата.
Собеседники также затронули актуальные темы молдавско-казахстанских отношений с акцентом на укрепление политических контактов и расширение сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Министры договорились организовать заседание молдавско-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в целях активизации двустороннего взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельной темой стало сотрудничество в энергетической сфере, которое будет способствовать усилиям Республики Молдова по обеспечению национальной энергетической безопасности, уточнили в МИД.