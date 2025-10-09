Foreign Affairs: Россия нарастила военную мощь благодаря конфликту на Украине

Многие политики и стратеги на Западе недооценивают, насколько эффективно Москва извлекает уроки из неудач на поле боя и адаптирует свою военную стратегию. Россия с 2022 года системно изучает боевой опыт и оперативно внедряет его в свои вооруженные силы и ВПК. Кроме того, она перестраивает оборонные компании и НИИ под нужды военного времени и интегрирует технологические стартапы с государственными ресурсами, пишет Дара Масикот в статье для американского журнала Foreign Affairs.