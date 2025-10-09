Путин: выпущенные РФ ракеты взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL

Владимир Путин заявил, что самолет был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами». Президент России отметил, что экипажу Embraer 190 предложили совершить посадку в Махачкале, но в итоге было принято решение идти в аэропорт базирования. Как пояснил Путин, причины произошедшего стали понятны после тщательного анализа.
«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — подчеркнул Владимир Путин.
