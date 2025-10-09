Ричмонд
Путин: выпущенные РФ ракеты взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года связаны с украинскими беспилотниками. По словам российского лидера, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Источник: AP 2024

Владимир Путин заявил, что самолет был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами». Президент России отметил, что экипажу Embraer 190 предложили совершить посадку в Махачкале, но в итоге было принято решение идти в аэропорт базирования. Как пояснил Путин, причины произошедшего стали понятны после тщательного анализа.

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», — подчеркнул Владимир Путин.

Новость дополняется